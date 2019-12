Aivar Riisalu | Targa linna jäätmemajandus – lihtne ja loogiline  

Naaberriigi pealinna Helsingi elanikud on kohustatud liigiti koguma järgmiselt: korterelamud koguvad biojäätmeid, kui neis on 5 ja enam korterit või teke vähemalt 25 kg nädalas. Paberit ja kartongi, klaasijäätmeid, metalli ja plastijäätmeid kogutakse samuti kohustuslikult igal alates 5 korteriga kinnistul. Võrdluseks, et meil tuleb hetkel biojäätmeid eraldi koguda 10 ja enam korteriga kinnistul, vanapaberit seal, kus vähemalt 5 korterit. Ülejäänud liigid kogutakse jäätmejaamade kaudu, mida Tallinnas on 4 aga näiteks Saue vallas pole ühtegi. Tallinnas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 4 jäätmeliiki, Viimsi vallas pole üleüldse korraldatud jäätmevedugi.