Mart Riikoja | Kuidas korraldada tulutuid umbusaldusavaldusi 

Minu erilise imetluse on pälvinud Reformierakonna riigikogu fraktsiooni tegevus oma poliitiliste vastaste jõulisel ja tõhusal korralekutsumisel. Piisab mõnel ekrelasel libastuda kui kohe tuleb reformikatelt võimas ja tõhus vastulöök – patustaja või siis patustaja ülemuse umbusaldamine.

Meenutagem

3. juunil arutas riigikogu oma 45 liikme avaldust siseminister Mart Helme umbusaldamiseks. Kaja Kallas ütles umbusaldusavalduse üleandmisel, et alates valitsuse ametisse astumisest ja paraku ka enne seda on siseminister Mart Helme jõudnud teha kahju Eesti riigi mainele, oma alluvuses olevate ametkondade mainele, näidanud oma tegevusega, et ta ei saa aru valitsuse liikme ametikohaga kaasnevast vastutusest. „Mart Helme on valitsuse liikme positsioonilt verbaalselt rünnanud ja alavääristanud naisi, teadlasi, sotsiaalvaldkonna eksperte, ajakirjandust ja õigusriigi põhimõtteid.“

Helme umbusaldamise poolt hääletas 46, vastu hääletas 53 riigikogu saadikut. Lisaks opositsioonisaadikutele hääletas Helme umbusaldamise poolt Isamaa liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Umbusalduse avaldamiseks oli vaja vähemalt 51 saadiku toetust.

30. augustil arutas riigikogu oma 44 liikme avaldust peaminister Jüri Ratase umbusaldamiseks. Kaja Kallas põhjendas umbusaldusavalduse esitamist. „Jüri Ratas näib kena inimene. Ma usun, et enamus meist võib sellele väitele alla kirjutada. Aga tänane umbusaldushääletus ei ole mitte selle üle, kas Jüri Ratas meile meeldib või mitte. Esitasime umbusaldusavalduse, kuna Jüri Ratasel on peaministrina vastutus selle eest, mis meie riigis toimub,“ ütles Kallas.

Kallase sõnul on Eesti on ikka tahtnud olla maailmaareenil võrdne võrdsete seas ja see on meil üsna hästi õnnestunud. „Võib öelda, et peaminister ei vastuta kõikide tema valitsuse ministrite märkide ja väljaütlemiste eest, mis on toonud kaasa Eesti rahvusvahelise maine kahjustumise. Peaminister ju ei ole neid märke teinud. Peaminister on ju lugupidav. Aga me teame ju, et see ei loe. Väljaspool Eestit on valitsus tervikuna see, kes annab Eestile näo ja see nägu pole enam puhas,“ selgitas Kallas. Ta tegi ülevaate rahvusvahelises meedias toodud hinnangutest, kuidas Eesti selle valitsuse ajal paistab.

Umbusalduse poolt hääletas 40 saadikut, vastu oli 55 saadikut. Umbusalduse avaldamiseks oli vaja vähemalt 51 saadiku toetus.