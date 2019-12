Kirjanik Mika Keränen taunib Helme solvavaid ütlusi: „Eesti valitsus ei suuda enam oma sõnade ja tegude eest vastutada.“ 

„Ütleme niimoodi, et minu jaoks on asi just viisakuses. Sõltumata sellest, kes sa oled, peaks alati käituma viisakalt ja säilitama eneseväärikuse,“ räägib Keränen. Sõltumata ka parteist. „Kui niimoodi ütleb keegi Soome peaministrile, siis minu arust on sellel kahe riigi suhetele väga negatiivne mõju.“

Mida see tähendab? „Eesti valitsus ei suuda enam oma sõnade ja tegude eest vastutada,“ selgitab soomlane. „Saaksin öelda hulga krehvtisemalt – ja kirjanikuna võiksin seda teha. Aga ma tõesti eeldan, et kui naabrite vahel on head suhted, käitutakse üksteisega viisakalt,“ sõnab Keränen. „Mina ei ütle ka halvasti naabritele kortermaja püstakus.“