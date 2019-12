Kommentaar Linnar Priimägi | Kus on Savonarola? Linnar Priimägi, kultuuripsühholoog , täna, 16:24 Jaga: M

Foto: Jörgen Norkroos

Greta Thunberg, see Arnold Oksmaa moodi rootsi tüdruk esines Torinos ehmatava üleskutsega: avalikkus sai aru, et ta kutsus oma alaealisi eakaaslasi kollektiivsele terrorismile. Et world leaders (maailma liidrid) tuleb panna against the wall (seina äärde), kui nad ei hakka elama ja maailma juhtima tema arusaamade järgi. Tähtis pole mitte see, kuidas Thunberg ise oma ingliskeelsetest sõnadest aru sai (ta esitas midagi vabandusetaolist). Tähtis on see, kuidas temast avalikkus aru sai. Teismeline unistab globaalsest noortepolitseist! Koolihariduseta korralooja-kampadest.