Seisukoht | Parim kink lähedastele 

Möödusid aastad ning kuidagi tulid ka (haridus)kraadid, kuid tegelikult oli elu(kool) see, mis sind tõeliselt haris. Nupukamad adusid seda umbes magistrantuuri teisel aastal, kui ühes reaalsusega jõudis kohale ka sinu nimel kõike ohverdanud pere väärtus. Ning ühtäkki postitasid sa 29. novembril elu esimese postkaardi, sest sulle meenus, kuidas vanaema neid klaveri peale ritta ladudes naeratab.

Esimesel advendil olid aga sootuks omatehtud piparkookidega – ilmselt taas elu esimesed – hoopis ema-isa ukse taga ning soovisid neile ilusat pühadeaega. Sest mõistsid ka ise, salamisi vähemalt šokolaadikalendrit vastu soovides, et pere on see tõeline jõulukink.