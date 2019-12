MINISTRITE ESIMESED AMETID: kes karjatas kitsi ja kes käis plakateid kleepimas? 

Välisminister, samuti isamaalane Urmas Reinsalu mõtleb pingsalt järele ning ütleb: väga pikalt see küll ei kestnud, aga esimene mitteametlik tööots oli kleepida 1992 aasta presidendivalimiste tarbeks Lennart Meri plakateid. „Palgaline kampaaniatöö, oli sellina haltuuraots,“ lausub Reinsalu. Esimene täiskohaga nii-öelda päristööd oli tal aga justiitsministeeriumis, kus leidis juba ülikooliajal rakendust kui spetsialist avaliku õiguse vallas. Palju keskkoolilõpetaja Reinsalu plakatite riputamise eest teenis? „Ei mäleta, aga arvan, et see oli rublades. Kroonile üleminek oli, sümboolne tasu,“ kostab minister. Veel varasemat töökogemust Reinsalu arvesse ei võta. „Ei hakka üles lugema, et käisin kolhoosipõllul kive viskamas, kümme rubla sain vist päevas,“ ütleb ta. „Nii et kiviviskajast võib ka minister saada!“