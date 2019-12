ÕL VIDEO | Tänavaküsitlus: millist ametit sobib pidada enne poliitilist karjääri? 

Mitu vastanut leidis, et enne poliitikuameti võtmist võiks töötada õpetajana või pidada mõnd sellist ametit, mis aitab inimesi mõista. Samuti olid vastajad seda meelt, et niisugust ametit polegi, mis tulevasele poliitikule ei sobiks. "See on iga inimese oma tahe ja valik, mida ta võiks või peaks tegema enne poliitilist karjääri," tõdes üks vastanud noormees.