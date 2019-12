Hea lugu uuest kodust: eakas, aga hingelt noor koer Rocky 

Vanades koertes pole midagi halba või hirmsat. Tõesti võib juhtuda, et tervis valmistab üllatusi, kuid nende võlu peitub selles, et nad teavad täpselt, mida elult soovivad. Nad lihtasalt naudivad elu koos teiega!

"Tere,

Mõtlesin, et kirjutan teile vahepeal kuidas meil Rockyga elu läheb. Ta on väga tubli ja hingelt tõesti noor. Suvega suutsime pool Eestit läbi avastada ja ka Kihnus ära käia. Paremat koera ei saa soovida. Ükspäev pakuti, et ta võiks olla kaheaastane! Ma ise arvaks ilmselt sama, kui ei teaks. Olen temaga tõsiselt pikki jalutuskäike teinud ja mina väsin enne kui tema :D Nii mina, kui ka Rocky, oleme mõlemad oma uue elu üle väga rõõmsad! Aitäh teile."