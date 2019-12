PINGUTAS ÜLE: kliimaaktivist Greta Thunberg pälvis koduteel Rootsi palju negatiivset tähelepanu  

Thunbergi sõnul on riigid andnud küll olukorra parandamiseks suuri lubadusi, kuid reaalselt on tehtud väga vähe. Täpsemalt, riigid on käitunud kavalalt, et vältida heitkoguste reaalset vähendamist. „Tõeline oht on see, kui poliitikud ja ettevõtete juhid teevad näo, et tõeline tegevus on käimas, kui tegelikult ei tehta peaaegu midagi peale kavala raamatupidamise ja loomingulise PR-i,” rõhutas Greta Thunberg, kes 3. jaanuaril saab alles 17aastaseks.