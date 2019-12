ÕL VIDEO | Mart Helme: väga tõenäoline, et valitsus laguneb

"Ma ei vabanda kellegi ees. Mingeid vabandusi minult ärge oodake," ütles Helme ajakirjanikele. "Ma pean Soomet Eestile suureks eeskujuks, aga ma näen murega, et praegune Soome valitsus võib Soome edu põhja lasta."

Küsimusele, kui tõenäoline on, et koalitsioon täna laguneb, vastas Helme lühidalt: "Väga tõenäoline."

Mart Helme kritiseeris pühapäevases TRE raadio saates "Räägime asjast" nii Soome valitsust kui ka sotsiaaldemokraadist peaministrit: „Ja ma tuletaksin meelde ikkagi Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister, või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige.“