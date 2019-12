ÕL VIDEO | Mart Helme palub Soome peaministrilt vabandust: mõtlesin seda kui tunnustust

Rahandusminister Martin Helme kinnitas, et mingit solvangut ei olnud. „Torm veeklaasis, Soomes tekitas natuke diskussiooni, Eestis rohkem. Mis ta ütles, et ka köögitüdrukust võib saada peaminister, see on ju kiitus. Mingit solvangut ei olnud.“

Vaid loetud tunnid hiljem tuleb Mart Helme ajakirjanike ette ja vabandab Soome peaministri ees. „Tahan öelda, et see konkreetne lause Soome peaministri kohta, mida teie olete tõlgendanud kui alandavat, olen mina tõlgendanud kui tunnustavat. Kui tunnustust, et madalalt sotsiaalselt taasandilt võimalik end üles töötada ka tipppoliitikasse. Kui keegi on seda valesti mõistnud tänu suurel määral Eesti ajakirjanduse seatud rõhuasetustele, siis tõepoolest ma tahan öelda, et ma palun Soome peaministrilt vabandust, kui see valesti mõistmine on võimendunud ka Soomes. Ma saan aru, et see asi tuleb ära klaarida,“ sõnas siseminister Helme.