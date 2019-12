GALERII | Kirjanike majas tähistati Arvo Valtoni 84. sünnipäeva 

Arvo Valton on 1965. aastast Eesti Kirjanike Liidu liige ning 1971. aastast liidu juhatuse liige. Aastail 1981–1989 juhatuse presiidiumi liige ning aastail 1990–1992 esimehe asetäitja. Valton on tegutsenud Tallinna kirjandusklubi Pegasus esimehena. Ta on Eesti Kinoliidu liige alates aastast 1979.