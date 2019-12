Teeme taeva valgeks – Ruf Raketibaasi abil! 

Ruf Eesti AS hoolitseb juba 28 aastat selle eest, et aastavahetus tuleks meeleolukas ning täna leidub Ruf Raketibaaside ning müügipunktide arsenalis sadakond erinevat toodet alates igihaljast klassikast kuni võimsate "kauamängivate" profipatareideni.

Sealjuures on Ruf mõelnud ka meie neljajalgsete sõprade peale. Kui peres või naabruses on koduloomad, kes kardavad valjut ilutulestikku, ei pea tähendama, et pererahvas ei või tähistada uue aasta saabumist või muud sündmust tulevärgiga.