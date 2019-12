Ratas: Helme väljaütlemine on solvav ka töölistele 

Peaminister lisas, et Helme väljaütlemine on solvav ka töölistele, kirjutab ERR Uudised. "Olgu ta poemüüja, olgu ta postiljon, olgu ta IT-ettevõtja. Igalt poolt on võimalik tõusta vabas ja demokraatlikus ühiskonnas erinevatalele positsioonidele. Kas peaministri positsioonile, kas ettevõtluse positsioonile. Öeldakse ju nii, et saab ka ajalehepoisist tõusta miljonäriks ja nii peabki olema," kommenteeris Ratas.