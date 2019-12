President Kaljulaid helistas Soome presidendile, et vabandada Mart Helme solvangute pärast 

Siseminister Mart Helme kritiseeris TRE raadio saates „Räägime asjast“ Soome uut peaministrit ja valitsust. „Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige,“ sõnas ta.