Poliitika Kaja Kallas: kui Ratas ei vii täna siseministri vabastamise avaldust Kadriorgu, siis algatame Helme umbusaldamise Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 11:50

Kaja Kallas Foto: Stanislav Moshkov

Reformierakonna fraktsioon teatas, et kui peaminister Jüri Ratas ei vii esmaspäeva õhtuks presidendile Kadriorgu avaldust siseminsiter Mart Helme ministriametist vabastamiseks, siis algatavad nemad Helme suhtes umbusaldamise. „Siseminister on solvanud Soome valitsust ja rünnanud isiklikult Soome vastset peaministrit. Seeläbi on ta kahjustanud Eesti-Soome suhteid. Ei peaminister ega ka siseminister ole kasutanud võimalust Soome ja Soome peaministri ees vabandada. Jüri Ratas ei kontrolli enam ammu, mis tema valitsuses toimub. Mart Helme avaldused kahjustavad Eesti rahvusvahelist mainet, see ei ole enam sisepoliitiline võitlus, vaid Eestit üldiselt häbistav olukord. Kui Jüri Ratas seda valitsust juhib, siis on tal õhtuni aega viia avaldus Mart Helme vabastamiseks siseministri ametist Kadriorgu. Kui ta seda ei tee, oleme sunnitud algatama Mart Helme umbusaldamise,“ teatas Reformierakonna esimees Kaja Kallas.