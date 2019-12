VIDEO | HUVITAV TÄHELEPANEK: Vladimir Putin käis Pariisis tualetis kuue mehe saatel 

Kohtumine toimus Prantsusmaa presidendi ametiresidentsis Élysée palees. BBC ajakirjanik Jonah Fisher salvestas video, millest võib järeldada, et Venemaa president ei tundnud end sugugi kindlalt. Nii näeb videolt, kuidas Vladimir Putin käis kõneluste vaheajal tualetis kuue mehe saatel.

Samuti äratas tähelepanu, et Vladimir Putin võttis kõnelusteruuumi kaasa relvastatud ihukaitsja, kes akrediteeriti delegatsiooni liikmena. Saksa luureteenistuse endine juht ütles ajalehele Bild, et tegemist oli teadliku provokatsiooni või ähvardusega. "Kujutage ette, et nii käitub iga delegatsioon. Siis oleks kõnelusteruumis lausa väike armee," lisas ta piltlikult.