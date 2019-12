Indias protestitakse vastuolulise kodakondsusseaduse vastu 

Hiljuti vastuvõetud seadus annab kolmest moslemiriigist pärit mittemoslemitest immigrantidele õiguse India kodakondsusele, kui nad kannatavad kodumaal usulist tagakiusamist. Kriitikud väidavad, et seadus on moslemivaenulik ning tekitab riiki suuremahulise migratsiooni. Alates seaduse kinnitamisest on Põhja- ja Ida-Indias puhkenud tõsine protestilaine, mille üheks peainstrumendiks on tudengid.