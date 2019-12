Põlvest põlve pärandunud pühaderoad 

„Jõulud on traditsioonide aeg, vanad kombed ja klassikalised jõulutoidud loovad just selle õige pühademeeleolu ja muudavad jõulud meie peres meeldejäävaks,“ ütleb kirglik kokkaja ja 12 kokaraamatu autor Margit Mikk-Sokk. Aastate eest juhtis ta ETVs nii ekraanil kui ka selle taga (autor ja saatejuht – toim) ka kokasaadet „Köögitoimkond“.

„Süüa tuleb teha alati hea emotsiooniga, siis läheb see positiivne energia ka toidu sisse,“ usub Margit. „Meie peres on alati palju koos süüa tehtud. Eriti pühade ajal häälestab see ühistegemine kõiki pühadelainele,“ usub Margit. Siis ei muutu ka paljude roogade vaaritamine ühele inimesele koormavaks ja tüütuks.