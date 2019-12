Välismaal on sissekirjutus umbes 103 000 eestlasel 

Soome aadress on 1. septembri seisuga 52 358 Eesti kodanikul, järgnevad Venemaa 18 476, Suurbritannia 9452, Saksamaa 5344, Rootsi 4754, USA 4361, Kanada 2877, Austraalia 2892 ja Iirimaa 2478 Eesti kodanikuga. Mujal riikides on alla 2000 registreeritu.

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus on ERRi teatel öelnud, et välisministeeriumil oli eestlaskonna suuruse hindamiseks varem teatud büroo, kuid enam seda ei ole. Konsulaarteenuste osutamise kaudu on meie välisesindused hinnanud eestlaskonna suurust asukohariigis ja jaganud seda statistikat ka konsulaarosakonnaga, kuid peamiselt on meie andmed tuginenud ikkagi siseministeeriumi rahvastikuregistri statistikale, selgitas välisministeeriumi pressiesindaja Leen Lindam.