Madridi kliimakonverents ei toonud loodetud kasu 

Madridis nenditi küll, et heitkoguste vähendamisega on kiire, kui tahame tagada, et kliimasoojenemine ei ületaks 2030. aastaks kaht kraadi, kuid kokku leppimata jäi, mida selle eesmärgini jõudmiseks peaksid tegema suuremad saastajad, teatas BBC märkides, et otsuseid pidurdasid eeskätt Austraalia, Brasiilia, India, Hiina, Saudi Araabia ning Venemaa, Ühendriikidest rääkimata. Euroopa Liit püüdis küll olla eestvedaja, kuid tulemus oli lahja. Järgmine konverents toimub Glasgow's, kus loodetavasti jõutakse kokkuleppele tegevuskavas kuni 2050. aastani.