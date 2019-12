Vaat kus lops! Läti rahvusstaadion oli eestlase omanduses 

„Ega ma kogu raha ju endale saanud. Staadion oli meil ikka laenu eest, mille me tagasi maksime,“ ütleb Selter (44) Õhtulehele. Riia kesklinnas laiutava 9500kohalise Skonto staadioni kunagine kuulumine eestlasele on huvitav info. Tõsi, eestlase käes oli lätlaste 19 aasta vanune rahvusstaadion lühikest aega – Selter müüs selle edasi juba samal aastal, kui ostis. Ja nüüd on sellest Lätis tekkinud pahandus. Aastaid saladuses püsinud ostja kurdab nüüd, et hind blufiti liiga suureks. Läti televisiooni uuriva ajakirjanduse saade „De facto“ selgitas nimelt äsja välja, et salapärane ostja on vene ärimees Aleksandr Rogatšov.