Maailm Mis saab jõuludest? Prantsusmaa piinleb streigi küüsis Tõnis Erilaid , täna, 20:45 Jaga: M

JÕUGA UKSED KINNI: Õbluke raudteetöötaja püüab inimesi täis kiilutud vaguni ust käsitsi sulgeda. Foto: AFP/Scanpix

Võitlus president Emmanuel Macroni pensionireformiga on alustamas kolmandat nädalat ja transporditöötajate ametiühingu juht Philippe Martinez on tuhandeid meeleavaldajaid tänavale tuues kindlameelselt vastanud igale võimude ettepanekule „non“ („ei“): „On võimatu, et me kõik peame nüüd kauem tööd tegema!“