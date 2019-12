Kuhu kadus 120 miljonit? Kaevake saladus hauast välja! 

Cotteni surres oli QuadrigaCXil 75 000–115 000 klienti, kes kõik jäid ilma ainsagi sendita, kui firma kuulutati pankrotis olevaks. Nördinud inimesed tormasid esmalt Cotteni leske piirama, kes kinnitas, et tema ei tea oma surnud abikaasa asjadest midagi. Saati veel salasõnast. Cotteni arvuti MacBook Pro, kus ta hoidis firma kogu asjaajamist ja mida ta alati endaga kaasas kandis, on aga nii tugevalt kaitstud, et andmetele ligi ei pääse, kuigi FBI ja paljud häkkerid on üritanud.

QuadrigaCX rahaasju asus mõni aeg tagasi uurima auditifirma Ernst & Young, kes avastas, et Cotten on teinud börsil välja mõeldud inimeste nimel ülekandeid ja on kandnud nende arvetele suuri rahasummasid. Neli kõvaketast, mis sisaldasid börsi klientide andmeid ja raha, olid tühjendatud kuus päeva enne mehe surma. Kuhu andmed kadusid, pole teada, sest kui FBI ja Kanada politsei asusid otsima seifi, kus väidetavalt hoiti salasõna koopiat, siis leidsid nad kohas, kus seif asus, vaid neli auku põrandas.

Ainus, mis on Cottenist kindlalt teada, on see, et neli päeva enne surma kirjutas ta käsitsi testamendi, milles jättis oma vara, umbes kümme miljonit eurot maksva maja ning luksusjahi (selle nimi on Gulliver) elukaaslasele Jennifer Robertsonile.

Kanadas möllavad kuulujutud, et Cotten polegi tegelikult surnud. Ta varastas raha ja puges peitu, arvavad paljud, juhtides tähelepanu ka sellele, et Indias Rajasthanis antud surmatunnistusele on kirjutatud Gerald William Cottan. Pealegi tehti seda haiglas, mille juhid võltsimiste eest vaid paar kuud varem trellide taha pandi. Tuli välja, et tema kaasomanik Quadrigas, kes esitles end aastaid kui Michael Patryn, on tegelikult hoopis teise nimega. Järsku on ka Cotten vaid pseudonüüm?