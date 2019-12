Seisukoht | Ettevaatust, allahindlus! 

Allahindlused on paljudele pigem võimalus soetada niigi vajalik asi veidi soodsamalt. Paraku olen ise nii toimides ja oste teadlikult ajastades pidanud korduvalt pettuma, sest oodatud soodukas osutub vaid odavaks müügitrikiks. Viimati paljukirutud musta reede paiku, kui ammu valmisvaadatud lennupiletid polnud kõlavatest loosungitest hoolimata eurogi võrra odavnenud. Lendamist olevatki mõistlik piirata, aga kas just selliste võtetega…

Üllatab aga tarbija lollitamise massilisus, sest peaaegu igaühel on rääkida lugu, kuidas lubatud soodushind osutus arvatavast ikkagi suuremaks (märksõnaks on siin „kuni“) või on hinnad vahetult enne suurt müügikampaaniat lausa veidi kallinenud. Kogu turu jälgimise peale tarbijakaitsjate hammas nähtavasti ei hakka, suurem mõju on ostjate valikutel. Müüjat, kes pakub head kaupa ausate võtetega, toetan küll hea meelega.