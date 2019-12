Juhtkiri | Kas kohtunikud omavolitsevad? 

Nii jääb üle lähtuda heast usust, et Tallinna Sadama kohtuprotsessi reaalajas kajastamine kujutab tõepoolest tarbetut riski, et tunnistajate ütlused võiksid üksteist kuidagi mõjutada, või Mati Alaveri pahategude avalik lahkamine heitnuks halba varju paljudele kõrvalistele isikutele. Kas samasugust mõistmist saab aga ilmutada Mary Krossi kaasuse eelistungile tulnud ajakirjanike nina ees ukse sulgemise suhtes, mille põhjenduseks toodi üksnes, et asja arutanud kohtuniku eelistungid on alati kinnised? Olgugi et protokolli järgi vormistati need siiski avalikeks kohtuistungiteks. Viimane on ühtlasi hea näide, miks on avalik kohtupidamine eelkõige süüdistatava huvides, sest ühegi asjaosalise võimalikud vead ei jää peitu.