Taavi Libe | Kuidas jõulukingipingest eluga välja tulla? 

Niisiis oleks mõistlik välja murda traditsioonide taagast ja kinkida vähem. Aga kui lastelelud välja jätta, siis mida kinkida? Populaarne soovitus, et kinkida tuleks elamust, ei pruugi reaalsuses eriti hästi töötada. Tihtipeale on kingitus kinkija jaoks suurem elamus kui kingi saajale ning kontserdi- või teatrikülastus, soolakambriseanss või ajupuust nukkude voolimise kursus on saajale pigem tüütu kohustus. Reisielamuse kinkimise puhul tuleb jällegi silme ette Greta sõrmeviibutus: mida vähem me mööda planeeti ringi kolistame, seda suurem on tõenäosus, et see püsib veel mõne aja ühes tükis.