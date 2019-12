Soomlaste õudused Viru hotellis: tuppa tungiti sisse, voodis oli võõras mees 

Soome mehed peatusid novembris Viru hotellis, sest pidasid seda turvaliseks peatuspaigaks, vahendab Iltalehti meeste lugu sellest, kuidas nende reis ebameeldivaks muutus.

Üheks kannatanuks oli 56aastane Olli Inkinen, kes oli seeniorite saalihokiturniirile osalema tulnud.

Laupäeval otsustas mees kos toanaabriga üleriided tuppa viia, et nautida hotellis pakutavat meelelahutust.

Tuppa astunud mehed olid pehmelt öeldes üllatunud, kui leidsid eest teadvusetu mehe. Pikapeale selgus, et tegu oli samuti soomlasega. Võõras mees oli segaduses, sest polnud enda arvates liigselt alkoholi tarbinud. Nii kahtlustas ta, et on tarvitanud narkootikume.

Inkinen ja ta toakaaslane märkasid, et keegi on nende asjades sobranud. Kadunud oli nende ja ka võõra mehe krediitkaardid. Ühendust võeti hotelli vastuvõtuga, et asjale lahendust leida. Selgus, et võõras soomlane oli tuppa saadetud kahe eestlase poolt, kes väitsid, et tegu on soomlase ööbimispaigaga. Inkineni sõnul on arusaamatu, kuidas nii lihtsalt anti võõrastele nende toavõti.

Hommikul ootas mehi aga järgmine üllatus: nende toas kohmitses taas võõras mees.

Inkineni sõnul ärkas ta võõra mehe liikumise peale. Ta on veendunud, et tegu on eestlasega. Hommikul ööbijaid äratanud mees väitis, et oli leidnud nende krediitkaardid, mida ta nüüd siis tagastama oli tulnud. Eestlane väitis, et ta on turist, kuid hotellituppa oli ta kuidagi pääsenud oma võtmega. Kiirelt kadus eestlane toas. Soomlased said küll krediitkaardid tagasi, aga vahepeal oli arvelt kadunud 300 eurot.