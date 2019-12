Jõgevamaal leiti suitsu täis majast hukkunud eakas naine 

Kokku on Eestis tules sel aastal elu kaotanud 40 inimest. Detsembrikuus on tulekahjudes hukkunud üheksa inimest, mis on neljandik hukkunute koguarvust. Külmemate ilmadega sagenevad eluhoonete tulekahjud, mille põhjuseks on ülekütmine, kütteseadme rike või hooletus kütmisel.