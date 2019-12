MULTITALENT: Annie Lennoxi joonistus ehib Šoti ministri jõulukaarti 

Keskkonnateemale rõhku paneval kaardil on sulava liustiku otsas jääkaru.

Sturgeon on mitmekordse Grammy auhinna laureaadi joonistusest vaimustatud. "Annie Lennox on saanud hakkama suurepärase tööga: kaart on jõuluhõnguline, kuid samal ajal toonitab äärmiselt tähtsat sõnumit, mis kehtib aasta läbi," ütleb Šotimaa esimene minister BBC Newsi teatel.