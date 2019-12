Pätid ründasid sõidu ajal bussijuhti 

See juhtus oktoobri lõpus hommikusel ajal. Bussijuhile tungiti kallale Kadaka teel, peatuste Kadaka ja Autobussikoondis vahel. Tallinna Linnatranspordi ASi pressiesindaja Ivo Parbuse sõnul uurib asja politsei.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk ütles, et on alustatud kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi järgi. Kannatanu on 51aastane mees.