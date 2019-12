GALERII | Helme, Vaher ja Sinisalu mälestasid langenud politseinikke 

PPA peadirektor Elmar Vaher ütles, et sel päeval mõtlevad kõik politseinikud kolleegidele, kes on turvalisust kaitsnud oma elu hinnaga. „Mõeldes tagasi 25 aasta tagusele traagilisele sündmusele Mäos ja mälestades hukkunud kolleege, tuleb väga selgelt esile meie kohustus Eesti inimeste turvalisust tagada. Teeme iga päev inimeste heaolu nimel südamega ja pühendunult tööd ning peame alati meeles Eesti turvalisuse eest oma elu andnud kolleege,“ sõnas Vaher.

„Mälestame kõiki politseinikke ja piirivalvureid, kes on kaotanud oma elu teenistuskohustusi täites. Meenutame langenuid suure austustundega ning väärtustame ja tunnustame neid, kes annavad ja on andnud endast kõik, et inimesed tunneksid end Eestis turvaliselt,“ lisas siseminister Mart Helme.