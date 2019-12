Päästeamet on jaganud laiali kümneid tuhandeid suitsuandureid 

Suitsuandur maksab vaid kümmekond eurot, kuid sellest hoolimata ei ole seda paljude eestlaste kodudes. Keegi ei tea täpselt, kui paljudest majapidamisest suitsuandur puudub, kuid päästeameti teada on see arv märkimisväärne. Arvestades, et hiljaaegu leidis Tartus Ihaste linnaosas aset traagiline põleng, milles hukkus viieliikmeline perekond, on suitsuandur hädavajalik.Kui inimesel puudub arusaam sellest, kuidas oma kodu ohutuks muuta, siis aitab teda päästeamet. „Kodunõustamistega alustas päästeamet 2006. aastal ning on aasta-aastalt mahtu kasvatanud, külastades tänavu lausa 22 000 kodu. Kodunõustamise eesmärk on vaadata koos omanikuga üle tuleohutusalane olukord ja anda kasulikke nõuandeid,“ selgitab Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jane Gridassov.