Üllatus advendilaual: sült ja seapraad uues kuues  

Kui jõululaual eelistab enamik meist traditsioonilisi pühaderoogi, siis advendiajal võiks harjumuspärase süldi ja seaprae asemel neid uues kuues proovida. Näiteks keeta sülti grusiinide kombel ja anda seapraele maitset aasiapärase marinaadi või hoopis piparkoogivürtsidega. Või miks ka mitte lisada piparkoogivürtsidega jõuluhõngu hoopis heeringale.

„Mina olen piparkoogimaitseainega maitsestanud sea küljetükki ja ribi. See sobib neile väga hästi, vähemalt talvisel ajal,“ arvab Kodukirja köögitoimetaja Pille Enden. Samas usub ta, et ka seapraele annab see põneva maitse. Koguse asjus soovitab kogenud köögitoimetaja oma maitsemeeli usaldada. Aga alati võib liha asemel mängida hoopis lisanditega. „Argisele liharoale lisavad jõuluhõngu näiteks kaneeli ja muskaadiga maitsestatud õunad,“ ütleb Pille.