Tartu vanglas karistust kandev sõjaroimar sai süüdistuse 20 rongireisija jõhkras tapmises 

2012. aastal mõistis Endise Jugoslaavia Rahvusvaheline Kriminaaltribunal Haagis Lukici süüdi erinevates sõjakuritegudes Višegradis (linn on praegu Bosnia ja Hertsegoviina Serblaste Vabariigi osa). Strpci rongijaama tapatalguid need süüdistused ei puudutanud. Višegradis osales ta 1992. aastal ühes Bosnia sõja kurikuulsamas ja jõledamas massimõrvas, milles sõdurid kusagil 120 naist, last ja vanurit elusalt põlema panid. Selle eest sai Lukic eluaegse vanglakaristuse, mida hetkel Tartu vanglas kannab. Lisaks temale on kohtu all veel kümme Strpci rongijaama massimõrvas osalenud meest.