Juhtkiri | Tulesurma riske saab vähendada 

Tehnoloogia areneb kiiresti, vinguandurite hinnad on alanenud ja nende laiem kasutamine üha õigustatum. Pärast mitmeid gaasiseadmete kasutamisest tulenenud vingusurmasid ja –mürgitusi on vinguandur neis eluruumides nüüd kohustuslik. Kindlasti on ka inimesed ise pärast õnnetustele järgnenud teavituskampaaniat nüüd ettevaatlikumad ja lasevad oma gaasiseadmed ja nende paigalduse spetsialistil üle vaadata. Sama kehtib loodetavasti mitte ainult puupliitide ja –ahjude, vaid ka elektriseadmete puhul.

Üksnes andurite paigaldamisest ei pruugi aga abi olla, kui küttekolle või elektrijuhtmestik on kehvas seisus. Riiklik küttesüsteemide register vaevalt et suudab iga metsatalu pliiti pidevalt kontrollida. Küll aga on nii kogukonnal kui omavalitsusel teada piirkonna riskipered, kellele oleks pideva kontrollimise või kütmise keelamise asemel mõistlikum pigem ahjutoetus ja –remont korraldada.