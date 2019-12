PETTUS! Facebookis loositakse kalli ehte pähe käekellasid, mis maksavad vaid paar eurot 

„Kirjutasin postituse alla teistele teavituse pettusest. Aga see postitus kustutati peagi. Ja blokiti ka nii ära, et ma ei saa nende seinalt asju jagada ega ka postitusi näha. Neid inimesi oli veel kelle postitusega sama tehti, et pettust edasi teha‼️ Viimati nägin kus heas usus inimesed seda ikka edasi jagasid, et võita,“ kaebas ta. Naise sõnul on kellaloosi postitusel üle 300 meeldimise.



Politseileitnant Maarja Punaku sõnul politseil praegu selle süüteo kohta info puudub. „Hetkel ei saa kindlalt öelda, et tegemist on süüteoga, sest kui inimesed on transpordikulu tasunud ja antud komplekt nendeni jõuab, on seda keeruline pettusena käsitleda. See, et komplekti hinnaks pannakse oluliselt suurem hind kui see mujal müügil olles oleks, võib olla tarbija eksitamine. Samas peab ka iga tarbija ise vastutama selle eest, et enne, kui kuskil millegi eest maksab, siis see ost on olnud läbimõeldud otsus. Tarbijal on eelnevalt võimalik vaadata selle toote hinda teistes portaalides, võimalus kontrollida loosi korraldava firma usaldusväärsust ning samuti ei ole meile teadaolevalt loosi võitjaid sunnitud komplekti välja ostma, mis tähendab, et neil on võimalik sellest loobuda,“ selgitas ta.