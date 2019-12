FOTO | Ecolines'i purjus bussijuht sõitis teisele bussile niimoodi otsa, et aknad purunesid 

„Me ei jõudnud isegi bussijaamast välja sõita, kui see teine buss meile otsa sõitis. Ta sõitis täpselt vastu seda meie bussi tagumist ust. Olin ise seal bussi tagumises osas. See oli ikka tugev laks. Meie bussil oli kohe kolm akent kildudeks. Kõige hirmsam on selle juures see, et selle teise bussi juht oli olnud purjus,“ kirjeldas Õhtulehele juhtunut anonüümsust sooviv allikas.

Juhtunust säutsus ka sellel päeval politsei põhja ürefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre. „Opjuhi valve ajal olen täheldanud 3 tüüpi joobes inimesi. Osad jäävad tänavale pikali, teised hakkavad peksma. Kellel sõiduk, see peab rooli saama. Täna läks ka üks bussijuht joobes sõitma ja loomulikult lõppes see avariiga. Kui tead, et muutud ohtlikuks - ära joo!“

Politsei kommenteeris lisaks, et 8. detsembril veidi pärast kl 18 said nemad teate, et Tallinna bussijaamas tagurdas ilma reisijateta buss otsa teisele bussile, kus olid reisijad peal. Inimesed kokkupõrkes kannatada ei saanud. Reisijateta bussi roolis oli Läti kodanik, 59aastane mees, kellel tuvastati joove. Teise bussi roolis oli kaine 61aastane mees, samuti Läti kodanik. Kõigi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalasi.