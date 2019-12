SUURBRITANNIA PARLAMENDIVALIMISED: Boris Johnson sai elu suurima võidu, Brexit tuleb 31. jaanuaril 

Suurbritannia konservatiivid said neljapäeval toimunud valimistel oma parima tulemuse pärast 1987. aastat. Parteil on nüüd 650kohalises parlamendi alamkojas 364 kohta ehk kindel absoluutne enamus. Konservatiivide juht ja senine peaminister Boris Johnson käis eile keskpäeval Buckinghami palees, kus palus kuninganna Elisabeth II-lt luba uue valitsuse moodustamiseks. Ajalehe The Guardian andmetel teeb Johnson uue valitsuse koosseisu teatavaks esmaspäeval.

Nüüd tahab Boris Johnson Brexiti lepingu esitada parlamendi alamkoja uuele koosseisule veel enne jõulupühi ning konservatiivide suur ülekaal avab Brexitile tee. Boris Johnson mõistis võidukõnes hukka pikalt kestnud jagelused Brexiti üle ja rõhutas: „Me teen kogu sellele lollusele lõpu ning me saame Brexiti 31. jaanuariks tehtud, ei mingeid kuisid ega agasid.“

Pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust algab üleminekuaeg, mis praeguse seisuga kestab 2020. aasta lõpuni. Seega on Suurbritannia valitsusel Euroopa Liiduga vabakaubanduslepingu sõlmimiseks vaid 11 kuud. Ekspertide arvates ei suudeta selle ajaga ilmselt tulemusteni jõuda ning tõenäoline on üleminekuaja pikendamine.

KAOTAJA: Leiboristide juht Jeremy Corbyn lubas pärast hävitavat valimiskaotust ameti maha panna. Foto: Reuters/Scanpix

Valimistel põrunud opositsiooniliste leiboristide juht Jeremy Corbyn ütles pärast valimistulemuste selgumist, et tema leiboriste järgmistele valimistele ei vii. Millal ta täpselt parteijuhi ametist loobub, jäi veel lahtiseks. Kuna Corbyn seisukoht Brexiti asjus oli suht segane ning ka tema vaated sisepoliitikas olid paljudele valijatele liiga vasakpoolsed, siis on on leiboristide valimiskaotuse üks põhjus just nende liidri ebapopulaarsus. Leiboristidel on pärast valimisi parlamendi alamkojas vaid 203 saadikukohta.

Tagasi astub ka Brexiti tühistamist pooldanud liberaaldemokraatide juht Jo Swinson, kes kaotas oma koha parlamendis.