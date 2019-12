Top | Vanadekodu maks 

Swedbank jätkab eestlaste väljarookimist panga juhtkonnast. Ilmselt on just eestlased süüdi pangast läbi voolanud raha pesus ja svenssonid näitavad nüüd, mida nad pärismaalastest arvavad. Juhtunuks selline asi mõnel mahajäänumal mittedemokraatlikumal maal, võiks rääkida etnilisest puhastusest. Õnneks on Rootsi, aga ka Taani jätkuvalt demokraatia lipulaevad, kes võitlevad kompromissitult rahapesu vastu.

Kas teha jäätmejaam Veskimetsa? Miks ka mitte, sest kuhugi peab see ju tulema. Kui killustikuvabrik ja asfalditehas sobisid Lasnamäe külje alla, siis miks peaks Veskimetsa kuidagi erilisem olema? Kas üksnes seetõttu, et seal elab rikkam rahvas, aga lasnamäelastest polnud eriti kahju?

Riigieelarve vastuvõtmine läks sedavõrd libedalt, et isegi opositsioon ei viitsinud oma olemasolust eriti märku anda, probleemidele tähelepanu tõmbavatest ööistungitest rääkimata. Koalitsioon on sedavõrd efektiivne, et opositsioon on juba ammu alla andnud.