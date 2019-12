Järgmise aasta suurim suvelavastus on muusikal ühest Eesti esimesest popstaarist Kalmer Tennosaarest 

Kalmer Tennosaare lauljakuulsusele andis kindlasti tugeva panuse varasem teletöö. 1955. aastal võitis ta ETV diktorite võistluse ja asus tööle Eesti esimese meestelediktorina, nii et lauljakarjääriga alustas ta juba n-ö sissetöötatud näoga. Välimusest olulisemaks peeti toona vokaalseid võimeid ja need olid Kalmeril laitmatud. Seda kristallselget ja loomuliku kõlaga häält pole Eesti kergemuusikas siiani keegi jäljendada suutnud.

See on lugu lihtsast ja südamlikust maapoisist, kellest saab saatuse tahtel lavatäht ning tuhandete lemmik. See on lugu vastamata armastuse elukestvast valust ja romantilistest unistustest, liivajooksnud suhetest, suurest ning väikesest õnnest. Elust enesest.