Seisukoht | Filmi surm 

Tegelikult oli tore, et reklaamid jooksid, sest siis sai keskenduda jälle lugemisele. Aga kui olid kohtupidamisse süvenenud, jätkus film sealt, kus see enne reklaami oli lõppenud. Algamas oli suur võitlusstseen, mis kestis nii kümmekond minutit ja siis jälle reklaam. Tundus, et telekanal mängis vaatajaga: erinevalt algusest tahavad kõik lõppu näha, isegi siis, kui see varasemalt mitu korda nähtud.