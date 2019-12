AASTAVAHETUS TULEB PAUGUTA: Pärnu linnavalitsus jätab ära traditsioonilise ilutulestiku 

„Oleme arutanud, kas tuhandete eurode õhku laskmisele oleks alternatiivi ja leidnud, et pigem panustaks linna kaunistamisele rohkemate valguskaunistustega, mis on tunduvalt püsivam. Lisaks on ilutulestikust loobumine keskkonnasõbralikum ja ohutum. Me pole küll Pärnumaal esimene omavalitsus, kes ilutulestikust loobub, kuid soovime oma otsusega näidata head eeskuju,“ selgitab linnapea Romek Kosenkranius pressiteates.