Manona Paris | Võidab see, kes teeb kinke 

Kink, see on tegelikult väike andam armastust ja tähelepanu kellelegi erilisele, kes sinu meelest on seda väärt. See on viis, kuidas me üritame oma lähedasi ja muul moel vajalikke inimesi enda poole köita. Nii võttes muutub kink tegelikult andamiks iseenda heaolule. Seda viimast tekitavad nii laste tänulikkusest säravad silmad, kallima põskedele kerkiv õhetus ja isegi äripartneri heakskiitev mühatus. Ning oo, siin võib olla ka mitmeid hämaraid psühholoogilisi skeeme mängus. Kuid püsigem fookuses.

Seetõttu ei leiagi ma, et kinkimisest peaks loobuma. Küsimus on, mida kinkida. Viimastel aastatel on toimunud oluline murre – kingid pole enam nii asised. Jõulud pole enam ootamatu rikastumise aeg, mil ei tea, kust peaksid su lähedased sageli ühisest eelarvest eriti pompoosseid kinke välja sebima. Nüüd on signaal hoopis see, et kingid võiks olla pisikesed, isiklikud, soojad. Või üldse olemata?

Kink laastab loodust?

Jah, nii mõnigi inimene kuulutab nagu evangeeliumi, et kingid on rämps, saastavad loodust ning tuleks üldse ära unustada. Et nii on kõige jätkusuutlikum ja rohelisem.

Ent paraku on sellel õilsal käsitlusel kaks aga. Esiteks: kink ei pea olema miski, mille sa ostad krediitkaardiga tarbimist üles kütma loodud miniallahindlustega, mis tegelikkuses on lihtsalt ebanormaalse juurdehindluse ettekavatsetud kahandamine. Kaubanduses on juba ammu nii, et osad vidinad ei olegi mõeldud müümiseks täishinnaga, vaid oodatakse esimest näilist paarikümneprotsendilist sooduspakkumist.

Teine asi on ringluse ülevalhoidmine. Me oleme ühendatud anumad. Kui kõik lõpetaks homnepäev kaupade ja teenuste ostmise, saabuks kuuga nälg majja. Kinkimisaeg on ellujäämiseks hädavajalik neile, kes loovad lisaks kaupadele ka midagi enamat - hinge. Meie käsitööpärandit. Niisiis saan täiesti aru kunstnikust, kes vihaselt sotsiaalvõrgustikes plõksis lumehelbekese suunas, kes keelavad igasuguste kinkide tegemine.

Tegelikult ju ikkagi on asi kingis kui sellises. Ei pea kinkima asju, mis on meieni reisinud maakera kuklapoolelt läbi saja tarnija, nii et suure tõenäosusega on eseme valmistajani jõudev hind olematuks kahanenud. Ei pea koormama Aliexpressi ja sarnaseid – nemad saavad seal ka ise hakkama. Tänulikkust edastavad nii sellest trallist mitte midagi teeniva Omniva kui ka kliimaaktivisti, värske Time´i aasta inimese Greta Thunbergi poolehoidjad.