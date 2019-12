SAKSA POLITSEI: elektritõuksid on ootamatult ohtlikud liiklusvahendid

Kuna olukord on päris hull ja ametlik statistika elektritõukside juhtunud õnnetuste kohta seni puudub, siis hakatakse Saksamaal 1. jaanuarist niisugusi õnnetusi eraldi registreerima.

Elektritõuksid Berliinis Saksamaa parlmandihoone juures. Foto: Aadu Hiietamm

Avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et elektritõuksidega sõidavad Saksamaal peamiselt noored inimesed. Seejuures ei ole elektritõuksid asendanud autosid, vaid neid kasutavad noorukid, kes varem sõitsid ühiskondliku transpordiga või käisid jalgsi.

Tasub teada, et elektritõuks ei ole sugugi keskkonnasõbralik nagu võiks arvata. Ajalehe Süddeutsche Zeitung andmetel on elektritõuksi keskmine CO2 heitkogus ühe läbitud kilomeetri kohta 125 grammi, kui arvestada kõiki nendega seotud toiminguid. Võrdluseks diiselmootoriga bussi heitkogus on ühe reisijakilomeetri kohta vaid 57 grammi.