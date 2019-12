Päris puu või kunstkuusk: kumma eestlased jõuluks koju toovad? 

RMK peametsaülem Andres Sepa sõnul tuuakse meie metsadest sama palju puid kui kümme aastat tagasi. Alates 2008. aastast on RMK pakkunud inimestele võimalust minna kindlaks määratud piirkondadest ise jõulupuud tooma. Puu toomise eest tuleb maksta tasu. „See meie metsadest puu ostmine on ikka popp. Inimestele meeldib minna ise kuuske tooma. Meie numbrites ei ole kunstpuude mõju kajastunud. Igal aastal on stabiilselt kuskil 10 000 puud metsast toodud. Mul ei ole küll andmeid, kuidas kunstkuuskede müük poodides edeneb, aga minu arvates on ikka päris puu parem. See on muidugi maitse küsimus,“ kommenteeris ta.

Päris jõulupuid müüva OÜ Artiston projektijuht Risto Sirgmets kinnitas, et kunstkuuskedel ei ole õnnestunud ka nende töökoormust vähendada. „No meil on tööd palju. Müügikohti on ka mitmeid ja aina valmistume. Tegelikult ei ole mingit kunstpuude võidukäiku. Meie müük on aastaid olnud stabiilne ja näeme, et inimestele meeldib ka see traditsiooniline päris puu,“ sõnas ta lõbusalt.

Sirgmets tunnistas, et kunstpuu on küll palju mugavam kui päris kuusk. „Eks katsetama peabki, aga olen näinud ka vastupidist üleminekut. Eriti sageli minnakse päris puu juurde tagasi siis kui majapidamisse tuleb perelisa. Pisikeste lastega minnakse pigem päris puud tooma,“ tõi ta näiteks.

Hansaplant Hulgi OÜ aianduskeskuses müüakse nii päris kui kunstkuuski ja keskuse juhataja Mariana Hallikas märkis, et kunstkuuskede populaarsus küll kasvab, kuid see ei mõjuta naturaalse puu müüki. „Kunstkuused on järjest naturaalsema ja kenama välimusega,“ sõnas ta. „Sageli lahkutakse meie juurest mitme puuga korraga, kunstkuusk siseruumidesse, potikuusk terrassile ja nii edasi. Näeme, et lisaks klassikalistele jõulutoodetele ostavad meie kliendid ka meeleldi erilisi tooteid, näiteks järjest populaarsemad on potipuud – küpressid, kanada kuused, hiina kadakad,“ loetles ta.

Kunstkuused kontorisse

Hallikase sõnul ostetakse kunstpuid sageli asutusesiseseks kasutamiseks.

Kunstkuuskesid müüva Decora turundusdirektor Kelly Härmsoni sõnul on inimesed mugavamaks muutunud ja sellepärast on neil ka kunstkuuskede müük viimaste aastatega veidi kasvanud.