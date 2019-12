„Ükskõik kui kallis on kink, see ei kaalu üles hetkede väärtust.“ 

„Uskumatu, ostukeskuste parklad on juba praegu nii täis, et autot pole kuskile panna! Mis siis veel järgmisel nädalal hakkab olema!“ ohkab tuttav pereema, kes otsustas sel aastal olla ettenägelikum ja jõulukingid juba varakult ära osta, et mitte jõulubuumile jalgu jääda. Koha parklas ta lõpuks leidis. Kolm tundi ja kaks turgutuskohvi hiljem jõudis ta autosse tagasi, toppis kotid ostudega pakiruumi ja tagaistmele ning... jäi juhiistmele roidunult tukkuma.