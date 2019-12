Teadlased avastasid Antarktikast maismaa sügavaima punkti 

Vaid ookeanis asuvad süvikud on sügavamad kui Denmani liustiku all asuv kanjon. Avastust kujutatakse Antarktika maailmajao uuel kaardil, mis kirjeldab detailselt liustike all asuva aluskivimi vormi. Teadlaste sõnul on Denmani süvik kriitilise tähtsusega leid, mis aitab ennustada tulevikus Antarktikas toimuvaid muutusi. Maa madalaim avatud maismaapunkt asub Surnumere rannikul ning see on 413 meetrit merepinnast sügavamal. Vaikse ookeani lääneosas asuv Mariaani süvik on aga 11,5 km merepinnast madalamal.