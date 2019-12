Urmas Sõõrumaa ostab Patarei merekindluse kopsaka summa eest  

„Mereäärse vana kindluse renoveerimisega loome Tallinnasse uue täiendava elukeskkonna söögikohtade, elamispindade ja büroodega. Mereäärse promenaadi rajamisega, koos kohvikute ja muude teeninduskohtadega, anname tallinlastele ja Tallinna külalistele uut lootust ja kindlust, et Tallinn on mereäärne linn, kus on põhjust viibida ja jalutada,“ sõnas Sõõrumaa.

Merekindlus on läbi ajaloo olnud suletud linnarahvale. Sõõrumaa sooviks on kompleks avada linnaelanikele ja külalistele ning muuta atraktiivseks ajaveetmise ja töötamise keskkonnaks. Esimesel korrusel hakkavad paiknema kaubandus-, meelelahutus- ja toitlustuspinnad, mis avanevad mereäärsele promenaadile kui ka ajalooliste hoonete siseõue. Siseõu viiakse klaaskatuse alla ning seeläbi luuakse jalakäijasõbralik linnaruum nii kindluse ümber kui ka selle sisse. Merekindluse hoonetekompleksi rajatakse veel muuseum, hotell, büroopinnad, kodupood ja uued elumajad. Patarei Merekindluse projekti esialgne eskiislahendus valmis koostöös Arhitekt 11 büroo arhitektidega.

Patarei Merekindlus on 19. sajandi keskpaigas valminud klassitsistliku arhitektuuriga kaitserajatis, mis algselt kandis nime Kalaranna fort ja mis tänaseks kuulub Euroopa arhitektuuripärandisse. Euroopat ühendav muinsuskaitseorganisatsioon Europa Nostra on nimetanud Patarei kompleksi Euroopa seitsme kõige ohustatuma kultuurimälestise hulka.

Aastast 1991 kinnisvara ja teenuste valdkonnas tegutsev U.S. Invest on juhtiv Eesti ettevõte, mis on loonud uuendusliku Rotermanni kvartali ning mitmed spordi-, äri- ja elamukompleksid. U.S. Investi gruppi kuuluvad veel Rotermann City, US Real Estate, USS Security, USS Haldus, Signaal TM, Tallinna Prügilagaas, Tondi Tennisekeskus, Vivatex Holding. US Investi grupp annab tööd rohkem kui 2000 töötajale.