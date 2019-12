Otto Oliver Olgo | Sel aastal hakkasin põgenema massimeedia eest 

Sel aastal otsustasin hakata rohkem massimeediat vältima. Otsus ei toonud kaasa hajutatumat sidet tehnoloogiaga. Arvan kõhutunde pealt, et minu infot kuvava ekraani ees veedetud aeg suurenes pisut või jäi vähemasti samaks, võrreldes eelmise kahe aastaga.

Kaotatud aeg

Aga massimeedia „Kliki siia, sest meil on täiendatud infot inim-Keni, aga ka listeeriabakteri osas“-stiilis tähelepanu eest võitlemine väsitas 27. eluaastaks ära.

Ma ei räägi siinkohal tingimata trükiajakirjandusest, ütlen igaks juhuks ära. Need minutid, kui nädalas ajalehe või -kirja korraks lahti võtan – enamik neist ei mõju kuidagi raisatud ajana. Pigem vastupidi. Näiteks Edasi ajakirja intervjuud, Digi ajakirja „kas ma ise ostaks seda, kas mul on seda päriselt vaja üldse?“-ostusoovitused, Õhtulehe värvikad reportaažid ning Ekspressi juhtkirjad on andnud mulle tänavu lademetes uusi mõtteid ja kinnitust, et maailm ei lähe hulluks. Kaugel sellest.

Räägin online-meediast ja sotsmeediast. Alles tänavu varasuvel – aga parem hilja, kui mitte kunagi! – taipasin, et Facebookis peetud ilmavaatelised vaidlused ega tähelepanekud ei vii kuhugi. Näost näkku vestlused ja suhtumist väljendavad teod, vot neil on mõju! Facebookis käin nüüd ainult paaris spordifoorumis ja -grupis meelt lahutamas. Facebook Messengeri jätsin alles, sest elu näitab järjest sagedamini, et kui meili või telefoniga inimest kätte ei saa, siis Messengeriga ikka saab. Julm tõde.

Aga Facebooki-vaidlejatele soovin uueks aastaks, et need sajad haiget saanud või ebaõiglust tundnud inimesed, kes pritsivad Facebookis igal nädalal sapiseid kommentaare – et neil oleks uuel aastal keegi, kes jaksaks neid kuulata ka Mustamäe paneelkorteris ja Pirita majas. Jõgeva ridaelamus ja Ruuben Kaalepi köögis. Kes oskaks peegeldada neile, et ehk kuluks kõigile ära astuda samm tagasi ja tunnistada oma vigu (samal ajal meeles pidades, et vea tunnistamine ei anna õigust kasutada seda enda tegude õigustusena – viga on tehtud, kuidagi tuleb lahendusi otsida). Seda on vastik teha, aga ilma sammu tagasi astumata ei roni üksildasest võpsikust välja. Aja vältel muutub võpsik läppunud metsaks. Metsast välja tulek võtab kauem aega. Aega, mida on niigi kuratlikult vähe.

Instagramist loobumine oli lihtsamgi. Piisas teadvustusest, et see on võlts. Ja elu mu ümber on palju nüansirohkem kui see, mis Instagramist vastu vaatas. Instagrami (pigem küll ebaõnnestunud Vine’i) mantlipärijaks tituleeritud TikToki ma ei hakka isegi avastama.